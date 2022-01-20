Белый дом о санкциях против Козака и трех политиков: "мы не ждем, чтобы противодействовать России"

"Мы не ждем действий для противодействия России. Мы видим, что они делают. Мы срываем это. И эти действия также, конечно, являются отдельными и отличными от широкого спектра высокого влияния мер, которые мы и наши союзники готовы навязать, чтобы нанести значительные расходы в случае вторжения", - заявила Псаки.

Напомним, сегодняшние санкции были введены против:

народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака;

экс-заместителя главы СНБО Украины Владимира Сивковича;

народного депутата от ОПЗЖ Олега Волошина;

экс-депутата Владимира Олейника.

Санкции против них были введены из-за их участия в контролируемой Россией деятельности с целью дестабилизации ситуации в нашей стране.