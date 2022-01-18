США готовят санкции против главарей пророссийских боевиков на Донбассе, - WSJ

США готовят финансовые санкции против главарей пророссийскийх боевиков на Донбассе. Официально об ограничениях объявят в четверг, 20 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

По словам источников газеты, финансовые санкции против главарей пророссийских боевиков на Донбассе готовятся накануне визита госсекретаря Энтони Блинкена в Украину, Германию и Швейцарию. Данная мера является частью дипломатического давления на Россию, чтобы она отказалась от вторжения на украинскую территорию.

Отмечается, что санкции будут введены против четырех физических лиц. Официально об ограничениях объявят в четверг.