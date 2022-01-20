Білий дім про санкції проти Козака та трьох політиків: "Ми не чекаємо, щоб протидіяти Росії"

"Ми не чекаємо дій для протидії Росії. Ми бачимо, що вони роблять. Ми зриваємо це. І ці дії також, звісно, є окремими та відмінними від широкого спектра високого впливу заходів, які ми і наші союзники готові нав'язати, щоб завдати значних витрат у разі вторгнення", - заявила Псакі.

Нагадаємо, сьогоднішні санкції були введені проти:

народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака;

ексзаступника голови РНБО України Володимира Сівковича;

народного депутата від ОПЗЖ Олега Волошина;

ексдепутата Володимира Олійника.

Санкції проти них були введені через їх участь у контрольованій Росією діяльності з метою дестабілізації ситуації в нашій країні.