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Білий дім про санкції проти Козака та трьох політиків: "Ми не чекаємо, щоб протидіяти Росії"

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 20 січня, Міністерство фінансів США ввело санкції проти чотирьох політиків України через шкідливу діяльність Росії за кордоном. За словами прессекретаря Державного департаменту США Дженніфер Псакі - Штати не очікують, аби протидіяти Кремлю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт журналіста Джекі Генріх від Fox News.

"Ми не чекаємо дій для протидії Росії. Ми бачимо, що вони роблять. Ми зриваємо це. І ці дії також, звісно, є окремими та відмінними від широкого спектра високого впливу заходів, які ми і наші союзники готові нав'язати, щоб завдати значних витрат у разі вторгнення", - заявила Псакі.

Нагадаємо, сьогоднішні санкції були введені проти:

  • народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака;
  • ексзаступника голови РНБО України Володимира Сівковича;
  • народного депутата від ОПЗЖ Олега Волошина;
  • ексдепутата Володимира Олійника.

Санкції проти них були введені через їх участь у контрольованій Росією діяльності з метою дестабілізації ситуації в нашій країні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними The Wall Street Journal також планують ввести санкції проти ватажків проросійських бойовиків на Донбасі.

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