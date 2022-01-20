За вредоносную деятельность РФ. Козак и еще три украинских политика попали под санкции США

Министерство финансов США ввело санкции против четырех украинских политиков за вредоносную деятельность России за рубежом. В частности, в список внесен народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минфина США .

Как пояснили в Минфине США, санкции вводятся за причиняющие вред действия России за рубежом. В список кроме народного депутата Тараса Козака попали:



бывший замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Сивкович;

народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин;

экс-депутат Владимир Олейник.

Как пояснили в Минфине США санкции введены за их участие в контролируемой российским правительством деятельности с целью дестабилизации ситуации на Украине.

"Лица, включенные в список сегодня, действуют по указанию Федеральной службы безопасности России (ФСБ), разведывательной службы, находящейся под санкциями США, и поддерживают направленные Россией операции по оказанию влияния против Соединенных Штатов и их союзников и партнеров", - подчеркивается в релизе.

Отмечается, что эти украинские политики играли различные роли в кампании глобального влияния России по дестабилизации суверенных стран в поддержку политических целей Кремля.

За что ввели санкции

В Минфине отметили, что Козак контролирует несколько новостных каналов в Украине. Он поддержал план ФСБ очернить высокопоставленных членов ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского, ложно обвинив их в неэффективном управлении пандемией COVID-19.

Кроме того, Козак использовал свои новостные каналы для распространения ложной информации о выборах в США в 2020 году.

Санкции против Олега Волошина введены за работу с российскими актерами с целью подрыва позиций украинского правительства и защиты интересов России. Нардеп также сотрудничал с россиянином Константином Килимником, связанным с разведкой РФ. Он попал под санкции за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.