Белый дом раскрыл темы, которые Байден планирует обсудить с Путиным

Президент США Джо Байден на встрече в Женеве планирует обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным безопасность в киберпространстве, стратегическую стабильность в сфере вооружений и принудительную посадку самолета Ryanair в Минске. При этом в Белом доме не ожидают особых результатов от встречи двух лидеров.
Об этом говорится в стенограмме брифинга для прессы одного старших должностных лиц администрации Белого дома.
По его словам, одно из важной тем встречи станет безопасность киберпространства. Байден и Путин обсудят широкий круг вопросов по этой теме. "Президент даст ясно понять, что если мы увидим значительные проявления активности в киберпространстве, как это было с SolarWinds, то он ответит так же, как мы ответили с SolarWinds", - добавил чиновник.
Новость дополняется...