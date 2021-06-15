UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Белый дом раскрыл темы, которые Байден планирует обсудить с Путиным

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден на встрече в Женеве планирует обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным безопасность в киберпространстве, стратегическую стабильность в сфере вооружений и принудительную посадку самолета Ryanair в Минске. При этом в Белом доме не ожидают особых результатов от встречи двух лидеров.

Об этом говорится в стенограмме брифинга для прессы одного старших должностных лиц администрации Белого дома.

По его словам, одно из важной тем встречи станет безопасность киберпространства. Байден и Путин обсудят широкий круг вопросов по этой теме. "Президент даст ясно понять, что если мы увидим значительные проявления активности в киберпространстве, как это было с SolarWinds, то он ответит так же, как мы ответили с SolarWinds", - добавил чиновник.

Новость дополняется...

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Джозеф БайденВладимир Путинсаммит