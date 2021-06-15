Білий дім розкрив теми, які Байден планує обговорити з Путіним

Президент США Джо Байден на зустрічі в Женеві планує обговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним безпеку в кіберпросторі, стратегічну стабільність у сфері озброєнь і примусову посадку літака Ryanair в Мінську. При цьому в Білому домі не очікують особливих результатів від зустрічі двох лідерів.
Про це йдеться в стенограмі брифінгу для преси одного з старших посадових осіб адміністрації Білого дому.
За його словами, однією з важливих тем зустрічі стане безпека кіберпростору. Байден і Путін обговорять широке коло питань по цій темі. "Президент дасть ясно зрозуміти, що якщо ми побачимо значні прояви активності в кіберпросторі, як це було з SolarWinds, то він відповість так само, як ми відповіли з SolarWinds", - додав чиновник.
Представник Білого дому не виключив, що в ході переговорів лідери можуть прийняти рішення повернути своїх послів в США і Росію "Це можливо. Я не стану це підтверджувати до тих пір, поки два президенти не проведуть зустріч", - уточнив він.
Чиновник зазначив, що Байден і Путін обговорять безпеку в сфері озброєнь і контроль над ними. "До 2026 року закінчується термін дії нового СНО (договір про стратегічні наступальні озброєння - ред.). І велика частина питання, на який два президенти намагаються відповісти в ході цих переговорів, полягає в тому, що буде після нового СНО", - додав представник адміністрації.
Байден в ході переговорів торкнеться інцидент з примусовою посадкою білоруською владою літака Ryanair в Мінську. "Я не хочу говорити те, що він збирається сказати Путіну", - сказав він.
В кінці представник Білого дому зазначив, що від зустрічі Байдена з Путіним не очікується великий набір результатів. "Ми прагнемо до трьох основних речей. Спільної роботі (з РФ - ред.)в сферах, в яких відповідають інтересам США і можуть зробити світ більш безпечним", - уточнив він.
За його словами, серед результатів також планується дати чітке визначення областей життєво важливих національних інтересів США, в яких дії Росії, що йдуть всупереч з цими інтересами, будуть зустрінуті відповіддю.
Крім того, Байден планує викласти Путіну своє бачення американських цінностей і національних інтересів США.
Нагадаємо, зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня. Вона розпочнеться о 14:00 за київським часом. Делегації президентів США і Росії будуть включати від 600 до 800 чоловік.
На переговорах у вузькому складі крім Байдена і Путіна будуть присутні держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Напередодні саміту Байдена і Путіна РБК-Україна зібрала основні заяви лідерів США і Росії. Зокрема, вони заявляли, що на сьогодні відносини між країнами знаходяться на найнижчому рівні за останні кілька років. Але за словами Байдена, суперечки можна було б дозволити, якщо Путін буде діяти відповідно до міжнародних норм.