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Делегации США и России на встрече Байдена и Путина будут включать около 800 человек

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Женева, Вторник 15 июня 2021 15:03
Делегации США и России на встрече Байдена и Путина будут включать около 800 человек Фото: президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Делегации США и России на встрече американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве будут включать около 800 человек. Для охраны саммита на высшем уровне планируется привлечь 2 тысячи правоохранителей.

Об этом сообщило издание Tagblatt.

По его данным, американская и российская делегации на саммите Байдена и Путина в совокупности будут насчитывать от 600 до 800 человек. Освещать встречу приглашены около 3 тысяч представителей СМИ.

Для охраны встречи привлечены около 1 тысячи военных и еще примерно 900 полицейских. Правоохранители привлечены не только из Женевы, но и из других кантонов Швейцарии.

Воздушное пространство в районе проведения саммита США - РФ будут охранять ВВС Швейцарии при поддержке итальянских и французских военно-воздушных сил.

Зона безопасности охватывает не только Женеву, но и часть воздушного пространства соседней Франции. На набережной Женевского озера недалеко от виллы Ла-Гранж, где в среду пройдет встреча президентов США и РФ установлены системы ПВО.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что завтрашняя встреча Байдена и Путина продлится четыре или пять часов. В то же время он отметил, что не знает, совпадут ли пресс-конференции лидеров США и России по времени, но Путин встретится с кремлевским пулом сразу после переговоров.

Отметим, накануне саммита РБК-Украина собрало основные заявления лидеров США и России. В частности, они заявляли, что на сегодня отношения между странами находятся на самом низком уровне за последние несколько лет. Но по словам Байдена, споры можно было бы разрешить, если Путин будет действовать в соответствии с международными нормами.

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