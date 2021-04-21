Белый дом отверг обвинения в подготовке покушения на Лукашенко

Подозрения о возможной причастности США к подготовке к покушению на президента Беларуси Александра Лукашенко являются безосновательными. Ранее в правоохранители страны впервые открыли уголовное дело "заговоре или иных действиях с целью захвата власти неконституционным путем".

"Я могу лишь подтвердить, что для этого нет никаких оснований", - сказала Псаки, отвечая на вопрос одного из журналистов, попросившего прокомментировать заявления о причастности США к покушению на Лукашенко.

Ранее в Госдепе заявили, что знают о задержании гражданина США, которого подозревают в якобы подготовке покушения, и готовы предоставить ему все соответствующие консульские услуги.