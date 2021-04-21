Белый дом отверг обвинения в подготовке покушения на Лукашенко
Подозрения о возможной причастности США к подготовке к покушению на президента Беларуси Александра Лукашенко являются безосновательными. Ранее в правоохранители страны впервые открыли уголовное дело "заговоре или иных действиях с целью захвата власти неконституционным путем".
Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Я могу лишь подтвердить, что для этого нет никаких оснований", - сказала Псаки, отвечая на вопрос одного из журналистов, попросившего прокомментировать заявления о причастности США к покушению на Лукашенко.
Ранее в Госдепе заявили, что знают о задержании гражданина США, которого подозревают в якобы подготовке покушения, и готовы предоставить ему все соответствующие консульские услуги.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала в Москве двоих человек, которые якобы готовили государственный переворот в Беларуси. Их также подозревают в планировании физического устранения Александра Лукашенко.
Также в Беларуси заявили о шести попытках "цветных революций" в стране.