Білий дім відкинув звинувачення в підготовці замаху на Лукашенка

Підозри про можливу причетність США до підготовки до замаху на президента Білорусі Олександра Лукашенка є безпідставними. Раніше в правоохоронці країни вперше відкрили кримінальну справу "змові чи інших діях з метою захоплення влади неконституційним шляхом".

"Я можу лише підтвердити, що для цього немає ніяких підстав", - сказала Псакі, відповідаючи на питання одного з журналістів, який попросив прокоментувати заяви про причетність США до замаху на Лукашенка.

Раніше в Держдепі заявили, що знають про затримання громадянина США, якого підозрюють в нібито підготовку замаху, і готові надати йому всі відповідні консульські послуги.