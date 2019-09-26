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Белый дом отправил демократам тезисы, как реагировать на разговор Трампа и Зеленского

Новости » Политика    26.09.2019 - 09:58
Белый дом отправил демократам тезисы, как реагировать на разговор Трампа и Зеленского
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua)

Белый дом направил свои тезисы относительно звонка президента Трампа в Украину

Белый дом случайно отправил Офису демократов инструкцию, как реагировать на звонок президента США Дональда Трампа Владимиру Зеленскому, президенту Украины. Об этом сообщает The Guardian.

Белый дом попытался отозвать свое электронное письмо, но было уже поздно. На письмо отреагировал сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс в Twitter.

"Белый дом направил нам свои тезисы относительно звонка президента Трампа в Украину. По какой-то странной причине они забыли упомянуть, что мистер Трамп сказал: "Хотел бы я, чтобы вы оказали нам услугу" после того, как Зеленский заговорил о "военной помощи", - написал он.

Кроме того, демократ из палаты представителей Брендан Бойл в Twitter поблагодарил Белому дому за то, что они прислали ему письмо, но отметил, что не будет использовать эти тезисы, а будет "придерживаться правды".

Напомним, вчера Белый дом опубликовал стенограмму разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая состоялась 25 июля после парламентских выборов в Украине. Во время разговора Трамп попросил Зеленского об услуге.

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