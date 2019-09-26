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Білий дім відправив демократам тези щодо розмови Трампа і Зеленського

Новини » Політика    26.09.2019 - 09:58
Білий дім відправив демократам тези щодо розмови Трампа і Зеленського
Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (president.gov.ua)

Білий дім направив свої тези щодо дзвінка президента Трампа в Україну

Білий дім випадково відправив Офісу демократів інструкцію, як реагувати на дзвінок президента США Дональда Трампа Володимиру Зеленському, президенту України. Про це повідомляє The Guardian.

Білий дім спробував відкликати свій електронний лист, але було вже пізно. На лист відреагував сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс у Twitter.

"Білий дім направив нам свої тези щодо дзвінка президента Трампа в Україну. З якоїсь дивної причини вони забули згадати, що містер Трамп сказав: "Хотів би я, щоб ви надали нам послугу" після того, як Зеленський заговорив про "військову допомогу", - написав він.

Крім того, демократ з палати представників Брендан Бойл у Twitter подякував Білому дому за те, що вони прислали йому цей лист, але зазначив, що не використовуватиме ці тези, а буде "дотримуватися правди".

Нагадаємо, вчора Білий дім опублікував стенограму розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка відбулась 25 липня після парламентських виборів в Україні. Під час розмови Трамп попросив Зеленського про послугу.

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Новини України Володимир ЗеленськийБілий дімДональд Трамп
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