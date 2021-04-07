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Белый дом опроверг сообщения об обсуждении с союзниками бойкота Олимпиады в Пекине

Автор: РБК-Украина

Бойкот зимних Олимпийских Игр, которые пройдут в Китае в 2022 году, США не обсуждают с союзниками. Ранее представитель Госдепартамента заявил, что американские власти намерены обсудить эту идею со своими партнерами.

Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.

"Наша позиция по Олимпиаде 2022 года не изменилась. Мы не обсуждали и не обсуждаем какой-либо совместный бойкот с союзниками и партнерами", - сказала Псаки.

Напомним, ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти рассматривают со своими союзниками идею бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине. По его словам, причиной этого стали нарушения прав человека в Китае. Позднее в своем Twitter он написал, что никаких решений не принято, потому что "до 2022 года еще далеко".

Отметим, порядка 200 правозащитных организаций ранее призывали к бойкоту Олимпиады в Китае. Причиной послужили доклады о массовых нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Из них следует, что более миллиона уйгуров-мусульман содержатся в лагерях для интернированых.

Напомним, американский сенатор от Республиканской партии Митт Ромни призвал бойкотировать Олимпиаду в Пекине.

Как писало РБК-Украина, в сентябре Австралийский институт стратегической политики (ASPI), ссылаясь на данные спутниковых снимков, сообщил о расширении сети лагерей для уйгуров в Синцзян-Уйгурском автономном районе.

Ранее Министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в санкционный список из-за нарушений прав мусульманского меньшинства.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиОлимпиадабойкот
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