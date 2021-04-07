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США обсудят бойкот Олимпиады-2022 в Пекине со своими союзниками

Новина українською → США, Среда 07 апреля 2021 10:51
США обсудят бойкот Олимпиады-2022 в Пекине со своими союзниками Фото: Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Юлия Струк

Власти Соединенных Штатов Америки рассматривают идею бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине. США намерены обсудить эту идею со своими союзниками.

Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает Financial Times.

В ходе регулярного брифинга ему задали вопрос, рассматривает ли Вашингтон идею совместного бойкота Олимпиады в КНР.

"Мы желаем обсудить идею бойкота с нашими союзниками", - отметил руководитель пресс-службы.

Однако позже Прайс написал в Twitter, что никаких решений не принято, потому что "до 2022 года еще далеко".

"Но мы продолжим тесно консультироваться с союзниками и партнерами, чтобы определить наши общие проблемы и выработать общий подход к КНР", - добавил он.

Стоит отметить, что порядка 200 правозащитных организаций призывали к бойкоту. Причиной послужили доклады о массовых нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Из них следует, что более миллиона уйгуров-мусульман содержатся в лагерях для интернированых.

Напомним, американский сенатор от Республиканской партии Митт Ромни призвал бойкотировать Олимпиаду в Пекине.

Как писало РБК-Украина, в сентябре Австралийский институт стратегической политики (ASPI), ссылаясь на данные спутниковых снимков, сообщил о расширении сети лагерей для уйгуров в Синцзян-Уйгурском автономном районе.

Ранее Министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в санкционный список из-за нарушений прав мусульманского меньшинства.

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