США обсудят бойкот Олимпиады-2022 в Пекине со своими союзниками
Власти Соединенных Штатов Америки рассматривают идею бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине. США намерены обсудить эту идею со своими союзниками.
В ходе регулярного брифинга ему задали вопрос, рассматривает ли Вашингтон идею совместного бойкота Олимпиады в КНР.
"Мы желаем обсудить идею бойкота с нашими союзниками", - отметил руководитель пресс-службы.
Однако позже Прайс написал в Twitter, что никаких решений не принято, потому что "до 2022 года еще далеко".
"Но мы продолжим тесно консультироваться с союзниками и партнерами, чтобы определить наши общие проблемы и выработать общий подход к КНР", - добавил он.
Стоит отметить, что порядка 200 правозащитных организаций призывали к бойкоту. Причиной послужили доклады о массовых нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Из них следует, что более миллиона уйгуров-мусульман содержатся в лагерях для интернированых.
Напомним, американский сенатор от Республиканской партии Митт Ромни призвал бойкотировать Олимпиаду в Пекине.
Как писало РБК-Украина, в сентябре Австралийский институт стратегической политики (ASPI), ссылаясь на данные спутниковых снимков, сообщил о расширении сети лагерей для уйгуров в Синцзян-Уйгурском автономном районе.
Ранее Министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в санкционный список из-за нарушений прав мусульманского меньшинства.