Китай удерживает около 1 млн уйгуров в тайных лагерях, - ООН

Этнических уйгуров удерживают в лагерях "идеологического перевоспитания"

Китайские власти удерживают около 1 млн этнических уйгуров в тайных лагерях. Об этом заявила член комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации Гэй МакДугал, передает Reuters.

В частности, по данным правозащитной организации Chinese human rights defenders, около 1 млн уйгуров удерживают в так называемых лагерях идеологического перевоспитания. В то же время, по словам Гэй МакДугал, всего в подобных лагерях могут удерживаться до 2 млн уйгуров и представителей других мусульманских национальных меньшинств.

"Мы глубоко обеспокоены многочисленными и заслуживающими доверия сообщениями о том, что власти Китая, объясняя свои действия борьбой с религиозным экстремизмом и поддержанием социальной стабильности, превратили Синьцзян-Уйгурский автономный район в нечто, напоминающее секретный лагерь. Это своего рода "зона без прав", - отметила МакДугал.

Также правозащитники отмечают, что существуют закрытые лагеря, где представителей нацменьшинств удерживают круглосуточно и лишают возможности контактировать с внешним миром.

Отметим, по официальной версии Пекина, такие меры приняты в связи с тем, что регион Синьцзян сталкивается с серьезной угрозой со стороны исламских боевиков и сепаратистов, которые готовят столкновения между коренным уйгурским меньшинством и этническим ханьским большинством.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что власти Китая запретили называть детей мусульманскими именами. Данные меры коснулись преимущественно мусульманских народов, в том числе не менее 10 млн уйгуров, 1,5 млн казахов, 150 тыс. киргизов, 5000 татар, 4000 таджиков и около 1000 дунганцев.

До этого члены уйгурского меньшинства, которые состоят в террористической организации "Исламское государство", записали видео с угрозами устроить теракты в Китае.