Білий дім спростував повідомлення про обговорення з союзниками бойкоту Олімпіади в Пекіні

Бойкот зимових Олімпійських Ігор, які пройдуть в Китаї в 2022 році, США не обговорюють із союзниками. Раніше представник Держдепартаменту заявив, що американська влада має намір обговорити цю ідею зі своїми партнерами.
Про це в ході щоденного брифінгу повідомила прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі, передає Reuters.
"Наша позиція по Олімпіади 2022 роки не змінилася. Ми не обговорювали і не обговорюємо будь-якої спільний бойкот з союзниками і партнерами", - сказала Дженніфер Псакі.
Нагадаємо, раніше глава прес-служби Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що американська влада розглядають зі своїми союзниками ідею бойкоту зимових Олімпійських ігор 2022 року, які пройдуть в Пекіні. За його словами, причиною цього стали порушення прав людини в Китаї. Пізніше в своєму Twitter він написав, що ніяких рішень не прийнято, тому що "до 2022 року ще далеко".
Відзначимо, близько 200 правозахисних організацій раніше закликали до бойкоту Олімпіади в Китаї. Причиною послужили доповіді про масові порушення прав людини в Синьцзян-Уйгурському автономному районі. З них випливає, що понад мільйон уйгурів-мусульман містяться в таборах для інтернування.
Нагадаємо, американський сенатор від Республіканської партії Мітт Ромні закликав бойкотувати Олімпіаду в Пекіні.
Як писало РБК-Україна, у вересні Австралійський інститут стратегічної політики (ASPI), посилаючись на дані супутникових знімків, повідомив про розширення мережі таборів для уйгурів в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.
Раніше Міністерство торгівлі США внесло 28 китайських організацій до списку санкцій через порушення прав мусульманської меншини.