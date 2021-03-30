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Белый дом исключил встречу Байдена с лидером КНДР по примеру Трампа

Новина українською → Вашингтон, Вторник 30 марта 2021 04:52
Белый дом исключил встречу Байдена с лидером КНДР по примеру Трампа Фото: встреча Трампа и Ким Чен Ына (facebook.com/WhiteHouse)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джозеф Байден не планирует встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном. Глава администрации не будет брать пример с Дональда Трампа.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.

Журналист спросил у Псаки, подразумевает ли подход Байдена в отношениях с КНДР проведение встречи с главой Северной Кореи, как это ранее делал Дональд Трамп.

"Я думаю, его подход будет несколько отличаться. И встреча с Ким Чен Ыном не входит в его намерения", - указала Псаки.

В середине марта Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник из администрации американского президента сообщал, что США более месяца не могут связаться с руководством КНДР. Агентство указывало, что власти Соединенных Штатов хотят обсудить с Северной Кореей вопрос ее ядерной программы.

Напомним, неделю назад Северная Корея провела пуски двух ракет малой дальности. При этом в КНДР не комментировали свои ракетные пуски, что привело к удивлению официальных должностных лиц США и Южной Кореи, поскольку Пхеньян привлекает внимание к подобным событиям.

Спустя еще несколько дней в КНДР заявили о проведении запуска новой тактической ракеты. Также в Северной Корее подтвердили, что в воскресенье производился пуск двух крылатых ракет.

После этого президент США Джо Байден заявил, что Штаты будут реагировать должным образом в случае, если Северная Корея будет прибегать к эскалации.

Позже в Северной Корее заявили, что запуск ракет был самообороной на фоне проведения совместных военных учений США и Южной Кореи.

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