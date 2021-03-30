Белый дом исключил встречу Байдена с лидером КНДР по примеру Трампа

Президент США Джозеф Байден не планирует встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном. Глава администрации не будет брать пример с Дональда Трампа .

Журналист спросил у Псаки, подразумевает ли подход Байдена в отношениях с КНДР проведение встречи с главой Северной Кореи, как это ранее делал Дональд Трамп.

"Я думаю, его подход будет несколько отличаться. И встреча с Ким Чен Ыном не входит в его намерения", - указала Псаки.

В середине марта Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник из администрации американского президента сообщал, что США более месяца не могут связаться с руководством КНДР. Агентство указывало, что власти Соединенных Штатов хотят обсудить с Северной Кореей вопрос ее ядерной программы.