Белый дом исключил встречу Байдена с лидером КНДР по примеру Трампа
Президент США Джозеф Байден не планирует встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном. Глава администрации не будет брать пример с Дональда Трампа.
Журналист спросил у Псаки, подразумевает ли подход Байдена в отношениях с КНДР проведение встречи с главой Северной Кореи, как это ранее делал Дональд Трамп.
"Я думаю, его подход будет несколько отличаться. И встреча с Ким Чен Ыном не входит в его намерения", - указала Псаки.
В середине марта Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник из администрации американского президента сообщал, что США более месяца не могут связаться с руководством КНДР. Агентство указывало, что власти Соединенных Штатов хотят обсудить с Северной Кореей вопрос ее ядерной программы.
Напомним, неделю назад Северная Корея провела пуски двух ракет малой дальности. При этом в КНДР не комментировали свои ракетные пуски, что привело к удивлению официальных должностных лиц США и Южной Кореи, поскольку Пхеньян привлекает внимание к подобным событиям.
Спустя еще несколько дней в КНДР заявили о проведении запуска новой тактической ракеты. Также в Северной Корее подтвердили, что в воскресенье производился пуск двух крылатых ракет.
После этого президент США Джо Байден заявил, что Штаты будут реагировать должным образом в случае, если Северная Корея будет прибегать к эскалации.
Позже в Северной Корее заявили, что запуск ракет был самообороной на фоне проведения совместных военных учений США и Южной Кореи.