Белорусы из ЧВК "Вагнера" свободно ездят в свою страну и получают паспорта, - расследование

Фото: боевики из ЧВК "Вагнера" (РБК-Украина)

Боевики не прячутся в своей стране от правоохранителей и свободно получают документы

Граждане Беларуси, которых Служба безопасности Украины (СБУ) идентифицировала, как боевиков российской так называемой частной военной компании "Вагнера", не прячутся в своей стране от правоохранителей и свободно получают документы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование "Белсат".

Сообщается, что журналистам удалось отследить в Беларуси четырех граждан из рядов военной компании. В частности, из социальных сетей журналисты узнали, что белорус Владимир Куриненко, которого СБУ назвала командиром первого взвода третей разведывательно-штурмовой роты "Вагнера", родом из города Иваново в Брестской области. Среди его друзей в соцсети "ВКонтакте" есть трое россиян из ЧВК. В частности Андрей Лебедев, который 14 июня 2014 под Луганском сбил украинский самолет Ил-76, в результате чего погибли 49 человек.

В расследовании говорится, что когда в сентябре 2018 года он появился в Беларуси, к нему пришли сотрудники милиции, но не задерживали. Через несколько недель его снова видели в Иваново. Установлено, что Куриненко прописан в одной квартире с другим боевиком "Вагнера" Эдвардом Давыдовым.

По словам соседей, Давыдов несколько лет назад уехал на заработки в Краснодарский край, где сейчас и находится тренировочная база "Вагнера". Кроме того, известно, что он регулярно приезжает в Иваново, а в 2016 году получил новый белорусский паспорт.

Также МВД Беларуси выдало новый паспорт еще одному боевику "Вагнера" Александру Ступницкому. В марте 2016 году он получил ранения в Сирии, а впоследствии его наградили "Орденом мужества".

Журналисты также обнаружили, что еще один боевик появлялся на территории Беларуси - Руслан Бабилин, который в 2003 году в сюжете канала "Россия 1" фигурировал как солдат Французского иностранного легиона.

Напомним, по данным Службы безопасности Украины, российская так называемая частная военная компания "Вагнера" на 10% состоит из украинцев. По данным СБУ, через ЧВК "Вагнера" прошли более 5 тыс. человек.