Білоруси з ПВК "Вагнера" вільно їздять у свою країну і отримують паспорти, - розслідування

Фото: бойовики з ПВК "Вагнера" (РБК-Україна)

Бойовики не ховаються у своїй країні від правоохоронців і вільно отримують документи

Громадяни Білорусі, яких Служба безпеки України (СБУ) ідентифікувала, як бойовиків російської так званої приватної військової компанії "Вагнера", не ховаються у своїй країні від правоохоронців і вільно отримують документи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування "Белсат".

Повідомляється, що журналістам вдалося відстежити в Білорусі чотирьох громадян з лав військової компанії. Зокрема, з соціальних мереж журналісти дізналися, що білорус Володимир Куріненко, якого СБУ назвала командиром першого взводу третьої розвідувально-штурмової роти "Вагнера", родом з міста Іваново в Брестській області. Серед його друзів в соцмережі "ВКонтакте" є троє росіян з ЧВК. Зокрема Андрій Лебедєв, який 14 червня 2014 під Луганськом збив український літак Іл-76, в результаті чого загинули 49 людей.

У розслідуванні йдеться, що коли у вересні 2018 року він з'явився в Білорусі, до нього прийшли співробітники міліції, але не затримували. Через кілька тижнів його знову бачили в Іваново. Встановлено, що Куріненко прописаний в одній квартирі з іншим бойовиком "Вагнера" Едвардом Давидовим.

За словами сусідів, Давидов кілька років тому поїхав на заробітки в Краснодарський край, де зараз і знаходиться тренувальна база "Вагнера". Крім того, відомо, що він регулярно приїздить в Іваново, а в 2016 році отримав білоруський паспорт.

Також МВС Білорусі видало новий паспорт ще однму бойовику "Вагнера" Олександру Ступницькому. В березні 2016 році він отримав поранення в Сирії, а згодом його нагородили "Орденом мужності".

Журналісти також виявили, що ще один бойовик з'являвся на території Білорусі - Руслан Бабілін, який у 2003 році в сюжеті каналу "Росія 1" фігурував як вояк Французького іноземного легіону.

Нагадаємо, за даними Служби безпеки України, російська так звана приватна військова компанія "Вагнера" на 10% складається з українців. За даними СБУ, через ПВК "Вагнера" пройшли понад 5 тис. чоловік.