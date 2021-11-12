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Украина в ближайшее время проведет обучение территориальной обороны у границы с Беларусью

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Пятница 12 ноября 2021 01:45
Украина в ближайшее время проведет обучение территориальной обороны у границы с Беларусью Фото: глава МВД Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил о необходимости усиления защиты приграничных с Беларусью районов из-за ситуации с мигрантами. Он сообщил, что в связи с этим Украина в ближайшее время проведет обучение территориальной обороны у границы с Беларусью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на эфир ток-шоу "Право на власть".

"Определены около 10 участков, где может происходить подход мигрантов к государственной границе Украины. Они в первую очередь будут усиливаться пограничниками, Национальной гвардией, полицией", - заявил министр.

Монастырский добавил, что на заседании СНБО говорили и о привлечении отрядов территориальной обороны.

"Министр обороны и президент поддержали идею проведения в этих областях учений по территориальной обороне. Я поручил полиции поднять все общественные формирования на этих территориях. Эти люди должны быть созваны на учения, которые должны пройти в течение ближайшего месяца возле белорусской границы", - сообщил глава МВД.

Ранее мы писали, что МВД заявило об увеличении потоков беженцев в Украину.

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Министерство внутренних дел Украины
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