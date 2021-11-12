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На білоруському кордоні група мігрантів прорвалася до Польщі

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П'ятниця 12 листопада 2021 10:38
На білоруському кордоні група мігрантів прорвалася до Польщі Фото: мігранти на кордоні Білорусі та Польщі (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Вранці 12 листопада група мігрантів на кордоні Білорусі та Польщі прорвалася через пункт пропуску "Брузгі". Польські силовики поки не вживають заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на sputnik.by.

Повідомляється, що мігранти з криками підбігли до металевого загородження, за яким знаходилися польські силовики, і почали його штурмувати. За приблизними підрахунками, вдалося прорватися групі з 150-200 осіб.

Також повідомляється, що польські силовики поки не робили будь-яких активних дій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна найближчим часом проведе навчання територіальної оборони біля кордону з Білоруссю через загрозу напливу нелегалів.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський також розповів, як протистоятимуть спробам прориву кордону мігрантами.

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