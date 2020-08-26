ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

К белорусскому оппозиционеру Цепкало пришли с обысками

Автор: РБК-Украина

В доме белорусского оппозиционера Валерия Цепкало проводятся обыски. Причины пока неизвестны.

Об этом сообщает местное издание Onliner.

Сообщается, что информацию об обыске в доме Цепкало в Минске подтвердил руководитель его пресс-службы Алексей Урбан.

"Информация подтверждается. Сейчас в этом доме живет родственница семьи. Она перепугалась и даже не посмотрела в документы, которые ей предъявили. Кто проводит, неясно", - заявил Урбан.

Самые читаемые новости

Он добавил, что узнать подробности и причины сложно, поскольку сам Валерий Цепкало с женой находятся за границей.

Отметим, Цепкало не допустили до выборов президента Беларуси, он некоторое время находился в России и Украине, после чего выехал в Польшу.

Напомним, ранее сообщалось, что Следственный комитет Беларуси вызвал на допрос Марию Колесникову - члена Координационного совета оппозиции; она также является соратницей Светланы Тихановской.

До этого на допрос также вызвали нобелевского лауреата по литературе, белорусскую писательницу Светлану Алексиевич, которая входит в президиум Координационного совета.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Беларусьобыскоппозиция