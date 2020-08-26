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До білоруського опозиціонера Цепкало прийшли з обшуками

Автор: РБК-Україна

В домі білоруського опозиціонера Валерія Цепкало проводяться обшуки. Причини поки невідомі.

Про це повідомляє місцеве видання Onliner.

Повідомляється, що інформацію про обшук в будинку Цепкало в Мінську підтвердив керівник його прес-служби Олексій Урбан.

"Інформація підтверджується. Зараз у цьому будинку живе родичка сім'ї. Вона перелякалася і навіть не подивилася в документи, які їй пред'явили. Хто проводить, неясно", - заявив Урбан.

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Він додав, що дізнатися подробиці і причини складно, оскільки сам Валерій Цепкало з дружиною знаходяться за кордоном.

Зазначимо, Цепкало не допустили до виборів президента Білорусі, він деякий час перебував у Росії та Україні, після чого виїхав до Польщі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Слідчий комітет Білорусі викликав на допит Марію Колеснікову - члена Координаційної ради опозиції; вона також є соратницею Світлани Тіхановської.

До цього на допит викликали нобелівського лауреата з літератури, білоруську письменницю Світлану Алексієвич, яка входить до президії Координаційної ради.

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