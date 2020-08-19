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Цепкало покинул Украину вместе с семьей

Варшава, Среда 19 августа 2020 00:16
Цепкало покинул Украину вместе с семьей
Фото: Валерий Цепкало (facebook.com/valerytsepkalo)
Автор: Инна Собора

Он прибыл в Варшаву

Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало вместе с семьей вылетел из Киева в Польшу. В ночь на 19 августа он прибыл в Варшаву.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Цепкало прибыл в Варшаву из Киева с супругой и детьми.

"Ранее он не исключил, что после Варшавы направится в Вильнюс", - сообщает издание.

Днем 18 августа Цепкало не смог вместе с семьей вылететь из Киева в Польшу, его не пустили на борт самолета польской авиакомпании LOT.

Напомним, 16 августа жена Цепкало Вероника с детьми приехала в Украину.

Как писало РБК-Украина, перед выборами в Беларуси жена политика выехала в Москву.

Сам Цепкало также сначала выехал в Москву, а затем прибыл в Киев.

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