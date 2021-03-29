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Белорусский оппозиционер создал новую партию в стране

Автор: Анастасия Рокитна

Штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико заявил о создании новой партии. Эта партия называется "Вместе".

Об этом Бабарико сообщил на своем Telegram-канале.

Он рассказал, что беларусам нужна партия, но "не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы".

"Нам нельзя останавливаться на полпути. Мы создаем партию "Вместе", - сообщил Бабарико.

Задачами этой партии он назвал:

  • показать большинство людей, которое устало жить в атмосфере лжи, ненависти и страха;
  • объединить действия разрозненных самостоятельных инициатив;
  • обеспечить работу групп и объединений и возобновить деятельность внутри страны.

Напомним, Светлана Тихановская запустила голосование за переговоры с властями.

Отметим, в международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что сейчас в Беларуси началась новая волна репрессий.

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