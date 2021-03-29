Білоруський опозиціонер створив нову партію в країні

Штаб екс-кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарико заявив про створення нової партії. Ця партія називається "Вместе".

Про це Бабарико повідомив на своєму Telegram-каналі .

Він розповів, що білорусам потрібна партія, але "не як самоціль, а як найбільш ефективний інструмент досягнення нашої перемоги".

"Нам не можна зупинятися на півдорозі. Ми створюємо партію "Вместе", - повідомив Бабарико.

Завданнями цієї партії він назвав: