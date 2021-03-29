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Білоруський опозиціонер створив нову партію в країні

Автор: Анастасія Рокитна

Штаб екс-кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарико заявив про створення нової партії. Ця партія називається "Вместе".

Про це Бабарико повідомив на своєму Telegram-каналі.

Він розповів, що білорусам потрібна партія, але "не як самоціль, а як найбільш ефективний інструмент досягнення нашої перемоги".

"Нам не можна зупинятися на півдорозі. Ми створюємо партію "Вместе", - повідомив Бабарико.

Завданнями цієї партії він назвав:

  • показати більшість людей, яке втомилося жити в атмосфері брехні, ненависті і страху;
  • об'єднати дії розрізнених самостійних ініціатив;
  • забезпечити роботу груп і об'єднань та відновити діяльність всередині країни.

Нагадаємо, Світлана Тіхановська запустила голосування за переговори з владою.

Зазначимо, у міжнародній правозахисній організації Amnesty International заявили, що зараз у Білорусі почалася нова хвиля репресій.

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