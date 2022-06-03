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Белорусским военным давали приказ воевать против Украины, но его не выполнили, - Тихановская

Фото: лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко давал приказ белорусским военным вести наступление в Украине, но высший офицерский эшелон отказался его выполнять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в эфире "Фейгин LIVE".

Она отметила, что белорусская армия не готова ни морально, ни технически воевать против Украины, но, по мнению экспертов, есть до 10 тысяч человек, которые готовы идти в наступление.

По словам Тихановской, основной состав белорусской армии против войны. Солдаты не понимают, почему они должны воевать с украинцами ради амбиций Путина и Лукашенко.

"У нас есть свидетельства, что такой приказ (наступать на территорию Украины - ред.) был отдан режимом, но высшие офицерские чины понимали, что белорусские солдаты деморализованы и не хотят идти в наступление, присоединяться к российским войскам. И этот приказ просто не "спустили" дальше", - заявила белорусская оппозиционерка.

Тихановская также считает, что текущие военные учения белорусской армии возле границы Украины являются попыткой Лукашенко привлечь свое внимание и создать впечатление, что он имеет большое влияние на геополитической арене.

Она также выразила надежду на то, что в момент слабости Лукашенко часть номенклатуры и военные командиры откажутся выполнять преступные приказы и перейдут на сторону оппозиции.

Тихановская добавила, что военные эксперты подпольно устанавливают контакты с некоторыми военными чинами в Беларуси.

Напомним, Александр Лукашенко заявил о проведении "спецоперации" КГБ в Украине, которая якобы заключалась в освобождении белорусов, попавших в плен украинцев.

Мы также писали о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Лукашенко - это соучастник нападения России на Украину.

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Война России против УкраиныСветлана Тихановская