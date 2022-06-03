Белорусским военным давали приказ воевать против Украины, но его не выполнили, - Тихановская

Она отметила, что белорусская армия не готова ни морально, ни технически воевать против Украины, но, по мнению экспертов, есть до 10 тысяч человек, которые готовы идти в наступление.

По словам Тихановской, основной состав белорусской армии против войны. Солдаты не понимают, почему они должны воевать с украинцами ради амбиций Путина и Лукашенко.

"У нас есть свидетельства, что такой приказ (наступать на территорию Украины - ред.) был отдан режимом, но высшие офицерские чины понимали, что белорусские солдаты деморализованы и не хотят идти в наступление, присоединяться к российским войскам. И этот приказ просто не "спустили" дальше", - заявила белорусская оппозиционерка.

Тихановская также считает, что текущие военные учения белорусской армии возле границы Украины являются попыткой Лукашенко привлечь свое внимание и создать впечатление, что он имеет большое влияние на геополитической арене.

Она также выразила надежду на то, что в момент слабости Лукашенко часть номенклатуры и военные командиры откажутся выполнять преступные приказы и перейдут на сторону оппозиции.

Тихановская добавила, что военные эксперты подпольно устанавливают контакты с некоторыми военными чинами в Беларуси.