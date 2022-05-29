Блинкен назвал Лукашенко соучастником нападения России на Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter госсекретаря США Энтони Блинкена.

"В День солидарности с Беларусью мы помним о страданиях, вызванных подавлением прав человека режимом Лукашенко, игнорированием международных норм и соучастием в войне России против Украины. Мы вместе с белорусским народом сегодня и каждый день", - подчеркнул он.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов в интервью РБК-Украина выразил мнение о том, что президент России Владимир Путин будет заставлять Лукашенко ударить по направлению Луцк - Львов.

Однако в Министерстве внутренних дел оценили такую вероятность как очень низкую.

С первых дней российского вторжения Беларусь оказывает поддержку оккупационной армии. В частности, с ее территории наносились ракетные и авиационные удары по украинским объектам.

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