Білоруським військовим давали наказ воювати проти України, але його не виконали, - Тихановська

Вона зазначила, що білоруська армія не готова ні морально, ні технічно воювати проти України, але, на думку експертів, є до 10 тисяч осіб, які готові йти в наступ.

За словами Тихановської, основний склад білоруської армії проти війни. Солдати не розуміють, чому вони повинні воювати з українцями заради амбіцій Путіна і Лукашенка.

"У нас є свідчення, що такий наказ (наступати на територію України - ред.) був відданий режимом, але вищі офіцерські чини розуміли, що білоруські солдати деморалізовані і не хочуть йти в наступ, приєднуватися до російських військ. І цей наказ просто не "спустили" далі", - заявила білоруська опозиціонерка.

Тихановська також вважає, що поточні військові навчання білоруської армії біля кордону України є спробою Лукашенка привернути свою увагу і створити враження, що він має великий вплив на геополітичній арені.

Вона також висловила надію на те, що в момент слабкості Лукашенка частина номенклатури і військові командири відмовляться виконувати злочинні накази і перейдуть на бік опозиції.

Тихановська додала, що військові експерти підпільно встановлюють контакти з деякими військовими чинами в Білорусі.