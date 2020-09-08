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Белорусских оппозиционеров пропустили на территорию Украины, - пограничники

Киев, Вторник 08 сентября 2020 12:39
Белорусских оппозиционеров пропустили на территорию Украины, - пограничники
Фото: Антон Родненков и Иван Кравцов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) сообщили, что белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов прошли меры пограничного контроля. Марии Колесниковой с ними не было.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Колесникова в пункты пропуска для прохождения пограничного контроля не прибывала.

"В настоящее время граждане РБ А. Родненков и И. Кравцов после прохождения всех необходимых мер пограничного контроля последовали на территорию Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, белорусские пограничники заявили о задержании Родненкова и Кравцова на территории Украины. Впрочем, украинская сторона эту информацию опровергла.

В украинском МВД заявили, что белорусских оппозиционеров насильно вывезли в Украину.

Напомним, Пограничный комитет сообщил, что Колесникова, Родненков и Кравцов пересекли границу с Украиной в пункте пропуска "Александровка". Позже стало известно, что Колесникова была задержана на границе.

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