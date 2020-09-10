ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Білоруських опозиціонерів номінували на премію Сахарова

Четвер 10 вересня 2020 15:16
Білоруських опозиціонерів номінували на премію Сахарова
Фото: Колесникова, Тіхановська і Цепкало (twitter.com/viktar_babaryka)
Автор: Андрій Козловський

На премію імені Сахарова номінували білоруських опозиціонерок Світлану Тихановську, Марію Колесникову і Вероніку Цепкало. Ця відзнака за свободу думки є щорічною нагородою Європейського парламенту.

Про це повідомляє група соціал-демократів Європарламенту.

"Під враженням від загальнонаціональних мирних продемократичних протестів, які проходять у Білорусі з 9 серпня, ми твердо переконані в тому, що премією Сахарова цього року повинні бути відзначені хоробрі жінки Білорусі, які борються за свободу і демократію у своїй країні", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, премія імені Сахарова заснована в 1988 році і вручається в чотирьох сферах, зокрема у сфері захисту прав людини і її основних свобод.

Нагадаємо, білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова звернулася в Слідчий комітет за фактом викрадення і погроз.

Також РБК-Україна писало, що головний опонент Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тіхановська подала скаргу до ЦВК на попередні результати виборів з вимогою перерахунку голосів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Білорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся