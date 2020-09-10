Білоруських опозиціонерів номінували на премію Сахарова

Фото: Колесникова, Тіхановська і Цепкало (twitter.com/viktar_babaryka)

На премію імені Сахарова номінували білоруських опозиціонерок Світлану Тихановську, Марію Колесникову і Вероніку Цепкало. Ця відзнака за свободу думки є щорічною нагородою Європейського парламенту.

Про це повідомляє група соціал-демократів Європарламенту.

"Під враженням від загальнонаціональних мирних продемократичних протестів, які проходять у Білорусі з 9 серпня, ми твердо переконані в тому, що премією Сахарова цього року повинні бути відзначені хоробрі жінки Білорусі, які борються за свободу і демократію у своїй країні", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, премія імені Сахарова заснована в 1988 році і вручається в чотирьох сферах, зокрема у сфері захисту прав людини і її основних свобод.

Нагадаємо, білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова звернулася в Слідчий комітет за фактом викрадення і погроз.

Також РБК-Україна писало, що головний опонент Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тіхановська подала скаргу до ЦВК на попередні результати виборів з вимогою перерахунку голосів.