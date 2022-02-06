ru ua
Вс, 06 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Белорусские военные стреляли из сигнальных пистолетов на границе с Польшей

Новина українською →
Воскресенье 06 февраля 2022 19:59
Белорусские военные стреляли из сигнальных пистолетов на границе с Польшей Фото: белорусские военные стреляли из сигнальных пистолетов на границе с Польшей (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Польше заявили об очередных провокациях со стороны Беларуси на границе. Военные стреляли из сигнальных пистолетов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на PAP.

"В Крынках были слышны и видны выстрелы из сигнального пистолета. Такого типа провокации происходят постоянно", - заявила пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская.

Как отметила пресс-секретарь, в ночь на воскресенье, пограничники задержали пятерых граждан Йемена, прибывших в Беларусь из России.

Всего в этом году было зафиксировано 1,1 тысячи попыток нелегального пересечения границы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 15 января, мигранты из Беларуси в очередной раз пытались незаконно прорвать польскую границу.

Также 5 января Беларусь заявила о выдворение польского консула в Бресте, якобы из-за преступления на территории страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Польша
NEWS
Спад на выходных: в Украине выявили почти 28 000 новых случаев COVID
Спад на выходных: в Украине выявили почти 28 000 новых случаев COVID
DAILY
Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США