Белорусские военные стреляли из сигнальных пистолетов на границе с Польшей

В Польше заявили об очередных провокациях со стороны Беларуси на границе. Военные стреляли из сигнальных пистолетов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на PAP .

Всего в этом году было зафиксировано 1,1 тысячи попыток нелегального пересечения границы.

Как отметила пресс-секретарь, в ночь на воскресенье, пограничники задержали пятерых граждан Йемена, прибывших в Беларусь из России.

"В Крынках были слышны и видны выстрелы из сигнального пистолета. Такого типа провокации происходят постоянно", - заявила пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 15 января, мигранты из Беларуси в очередной раз пытались незаконно прорвать польскую границу.

Также 5 января Беларусь заявила о выдворение польского консула в Бресте, якобы из-за преступления на территории страны.