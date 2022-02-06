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Білоруські військові стріляли з сигнальних пістолетів на кордоні з Польщею

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Неділя 06 лютого 2022 19:59
Білоруські військові стріляли з сигнальних пістолетів на кордоні з Польщею Фото: білоруські військові стріляли з сигнальних пістолетів на кордоні з Польщею (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Польщі заявили про чергові провокації з боку Білорусі на кордоні. Військові стріляли із сигнальних пістолетів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на PAP.

"У Кринках було чути і видно постріли із сигнального пістолета. Такого типу провокації відбуваються постійно",- заявила речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська.

Як відзначила речниця, у ніч на неділю, прикордонники затримали п’ятьох громадян Ємену, які прибули до Білорусі з Росії.

Загалом у цьому році було зафіксовано 1,1 тисячі спроб нелегального перетину кордону.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 15 січня, мігранти з Білорусі вкотре намагалися незаконно прорвати польський кордон.

Також 5 січня Білорусь заявила про видворення польського консула у Бресті, нібито через злочин на території країни.

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