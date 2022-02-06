Білоруські військові стріляли з сигнальних пістолетів на кордоні з Польщею

У Польщі заявили про чергові провокації з боку Білорусі на кордоні. Військові стріляли із сигнальних пістолетів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на PAP .

"У Кринках було чути і видно постріли із сигнального пістолета. Такого типу провокації відбуваються постійно",- заявила речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська.

Як відзначила речниця, у ніч на неділю, прикордонники затримали п’ятьох громадян Ємену, які прибули до Білорусі з Росії.

Загалом у цьому році було зафіксовано 1,1 тисячі спроб нелегального перетину кордону.