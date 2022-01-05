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Беларусь высылает польского консула: в чем причина

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Варшава, Среда 05 января 2022 20:28
Беларусь высылает польского консула: в чем причина Фото: Беларусь высылает дипломата Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Беларусь сегодня, 5 января, объявила о выдворении польского консула в Бресте. Его обвиняют в якобы помощи поляку избежать ответственности за преступление на территории Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Белорусская сторона заявила, что дипломат помог мужчине, совершившему дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 2 человека. Дипломат якобы купил этому мужчине билеты на поезд и договорился с белорусами, чтобы его пропустили через границу. Однако мужчину все же задержали белорусские пограничники.

В польском Министерстве иностранных дел заявили, что сейчас разбираются в этой ситуации.

"МИД подтверждает тот факт, что поверенный в делах был вызван в деле выдворения польского консула. На данном этапе предпринимаются шаги для проверки предоставленной информации и прояснения ситуации", - говорится в заявлении министерства.

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