UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Белорусские военные самолеты готовы нести ядерное оружие, - Лукашенко

Фото: Лукашенко снова угрожает Западу ядерным оружием (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Глава белорусского режима Александр Лукашенко пригрозил Западу ядерным оружием, заявив, что военная авиация Беларуси уже переоборудована под возможность его несения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

"Они (Запад - ред.) должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут... Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово", - сказал Лукашенко, выступая на одном из белорусских предприятий.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты будут привлекать беларусского диктатора Александра Лукашенко к ответственности за поддержку полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, глава белорусского режима поздравил украинцев с Днем Независимости. В своем обращении он цинично пожелал нашей стране "мирного неба".

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоБеларусьЯдерное оружие