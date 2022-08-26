Белорусские военные самолеты готовы нести ядерное оружие, - Лукашенко

"Они (Запад - ред.) должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут... Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово", - сказал Лукашенко, выступая на одном из белорусских предприятий.