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Білоруські військові літаки готові нести ядерну зброю, - Лукашенко

Фото: Лукашенко знову погрожує Заходу ядерною зброєю (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко пригрозив Заходу ядерною зброєю, заявивши, що військова авіація Білорусі вже переобладнана під можливість його несення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

"Вони (Захід - ред.) повинні розуміти, що ніякі вертольоти, літаки, якщо вони підуть на загострення, їх не врятують... Ми колись з Путіним в Пітері заявили, що переобладнуємо і білоруські літаки Су-24 для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми язиком ляпаємо? Все готово", - сказав Лукашенко, виступаючи на одному з білоруських підприємств.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати притягатимуть білоруського диктатора Олександра Лукашенка до відповідальності за підтримку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, глава білоруського режиму привітав українців з Днем Незалежності. У своєму зверненні він цинічно побажав нашій країні "мирного неба".

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Олександр ЛукашенкоБілорусьЯдерна зброя