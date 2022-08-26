Білоруські військові літаки готові нести ядерну зброю, - Лукашенко

"Вони (Захід - ред.) повинні розуміти, що ніякі вертольоти, літаки, якщо вони підуть на загострення, їх не врятують... Ми колись з Путіним в Пітері заявили, що переобладнуємо і білоруські літаки Су-24 для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми язиком ляпаємо? Все готово", - сказав Лукашенко, виступаючи на одному з білоруських підприємств.