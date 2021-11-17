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Белорусские силовики вывозят автобусами мигрантов с КПП "Брузги"

Автор: Мария Кучерявец

Замглавы МВД Польши Мацей Всик рассказал, что мигранты покидают лагерь у пункта пропуска "Брузги". По его словам, нелегалов белорусские силовики перевозят в неизвестном направлении автобусами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на pap.pl.

"Я получил информацию о том, что Лукашенко направил первые автобусы для пересадки и отправления мигрантов. Лагерь возле Кузницы медленно пустеет. Похоже, Лукашенко проиграл эту пограничную битву", - заявил Мацей Всик.

Отметим, что Пограничная охрана Польши на своей странице в Twitter сегодня также заявила о том, что нелегалы массово покидают данную пограничную участок и движутся в неизвестном направлении.

"Мы наблюдаем, как иностранцы, блуждающие белорусской стороной, в районе пограничного перехода "Брузги", собрались и покидают лагерь. Под наблюдением белорусских служб они перемещаются в неизвестное место", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера пограничная служба Польши предотвратила две попытки больших групп мигрантов перейти границу страны.

Отметим, глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что забор, который они начали строить летом на границе с Беларусью является лишь временным. Польша намерена возвести постоянное заграждение.

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