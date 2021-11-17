Білоруські силовики вивозять автобусами мігрантів з КПП "Брузгі"

Заступник голови МВС Польщі Мацей Всик розповів, що мігранти покидають табір біля пункту пропуску "Брузгі". За його словами, нелегалів білоруські силовики перевозять у невідомому напрямку автобусами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на pap.pl.
"Я отримав інформацію про те, що Лукашенко направив перші автобуси для пересадки та відправлення мігрантів. Табір біля Кузні повільно порожніє. Схоже, Лукашенко програв цю прикордонну битву", - заявив Мацей Всик.
Зазначимо, що Прикордонна охорона Польщі на своїй сторінці у Twitter сьогодні також заявила про те, що нелегали масово покидають дану прикордонну ділянку та рухаються у невідомому напрямку.
"Ми спостерігаємо, як іноземці, що блукають білоруською стороною, в районі прикордонного переходу "Брузгі", зібралися і залишають табір. Під наглядом білоруських служб вони переміщуються у невідоме місце", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора Прикордонна служба Польщі запобігла двом спробам великих груп мігрантів перейти кордон країни.
Зазначимо, глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що паркан, який вони почали будувати влітку на кордоні з Білоруссю є лише тимчасовим. Польща має намір звести постійне загородження.