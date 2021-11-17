Білоруські силовики вивозять автобусами мігрантів з КПП "Брузгі"

"Я отримав інформацію про те, що Лукашенко направив перші автобуси для пересадки та відправлення мігрантів. Табір біля Кузні повільно порожніє. Схоже, Лукашенко програв цю прикордонну битву", - заявив Мацей Всик.

Зазначимо, що Прикордонна охорона Польщі на своїй сторінці у Twitter сьогодні також заявила про те, що нелегали масово покидають дану прикордонну ділянку та рухаються у невідомому напрямку.

"Ми спостерігаємо, як іноземці, що блукають білоруською стороною, в районі прикордонного переходу "Брузгі", зібралися і залишають табір. Під наглядом білоруських служб вони переміщуються у невідоме місце", - йдеться в повідомленні.