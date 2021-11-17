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Білоруські силовики вивозять автобусами мігрантів з КПП "Брузгі"

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Польща, Середа 17 листопада 2021 13:02
Білоруські силовики вивозять автобусами мігрантів з КПП "Брузгі" Фото: білоруські силовики вивозять автобусами мігрантів з КПП "Брузгі" (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Заступник голови МВС Польщі Мацей Всик розповів, що мігранти покидають табір біля пункту пропуску "Брузгі". За його словами, нелегалів білоруські силовики перевозять у невідомому напрямку автобусами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на pap.pl.

"Я отримав інформацію про те, що Лукашенко направив перші автобуси для пересадки та відправлення мігрантів. Табір біля Кузні повільно порожніє. Схоже, Лукашенко програв цю прикордонну битву", - заявив Мацей Всик.

Зазначимо, що Прикордонна охорона Польщі на своїй сторінці у Twitter сьогодні також заявила про те, що нелегали масово покидають дану прикордонну ділянку та рухаються у невідомому напрямку.

"Ми спостерігаємо, як іноземці, що блукають білоруською стороною, в районі прикордонного переходу "Брузгі", зібралися і залишають табір. Під наглядом білоруських служб вони переміщуються у невідоме місце", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора Прикордонна служба Польщі запобігла двом спробам великих груп мігрантів перейти кордон країни.

Зазначимо, глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що паркан, який вони почали будувати влітку на кордоні з Білоруссю є лише тимчасовим. Польща має намір звести постійне загородження.

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