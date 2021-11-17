Білоруські силовики вивозять автобусами мігрантів з КПП "Брузгі"
Заступник голови МВС Польщі Мацей Всик розповів, що мігранти покидають табір біля пункту пропуску "Брузгі". За його словами, нелегалів білоруські силовики перевозять у невідомому напрямку автобусами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на pap.pl.
"Я отримав інформацію про те, що Лукашенко направив перші автобуси для пересадки та відправлення мігрантів. Табір біля Кузні повільно порожніє. Схоже, Лукашенко програв цю прикордонну битву", - заявив Мацей Всик.
Зазначимо, що Прикордонна охорона Польщі на своїй сторінці у Twitter сьогодні також заявила про те, що нелегали масово покидають дану прикордонну ділянку та рухаються у невідомому напрямку.
"Ми спостерігаємо, як іноземці, що блукають білоруською стороною, в районі прикордонного переходу "Брузгі", зібралися і залишають табір. Під наглядом білоруських служб вони переміщуються у невідоме місце", - йдеться в повідомленні.
Obserwujemy, że cudzoziemcy koczujący po stronie białoruskiej, w pobliżu przejścia granicznego Bruzgi, spakowali się i opuszczają obozowisko. Przemieszczają się pod nadzorem białoruskich służb w nieznane miejsce. #zgranicy pic.twitter.com/SwvKtJRA5s— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 17, 2021
Нагадаємо, вчора Прикордонна служба Польщі запобігла двом спробам великих груп мігрантів перейти кордон країни.
Зазначимо, глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що паркан, який вони почали будувати влітку на кордоні з Білоруссю є лише тимчасовим. Польща має намір звести постійне загородження.