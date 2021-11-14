Атака мигрантов, прорыв и "эвакуация" в Германию: что происходит на польской границе
За минувшие сутки мигранты более 200 раз пытались незаконно пересечь границу Польши и Беларуси. В одном из инцидентов польскую полицию забросали камнями, а сегодня в лагере мигрантов распространяется фейковая информация о якобы "эвакуации" в Германию.
РБК-Украина собрало свежую информацию о ситуации на границе Польши и Беларуси.
Фейки об эвакуации в Германию
Согласно информации на сайте правительства Польши, среди мигрантов распространяется слух, что 15 ноября в рамках организованной акции приедут автобусы из Германии, которые заберут людей с границы, а Польша якобы их пропустит.
"Это полная ложь и ерунда! Польша продолжит охранять границу с Беларусью. Те, кто распространяет подобные слухи, стремятся побудить мигрантов штурмовать границу, что может привести к опасным событиям", - говорится в сообщении.
Попытки попасть в Польшу
За 13 ноября польские пограничники зафиксировали 223 попытки незаконного пересечения границы. При этом были две попытки силового прорыва в Дубиче-Церкевне и Колонии Клюковиче. Также сообщается, что решения о выдворении нелегалов вынесли в отношении 77 человек.
Польская полиция сообщает, что за пособничество нелегальной миграции задержали двух граждан Грузии, граждан Польши и Сирии. Они незаконно перевезли 13 человек.
Границу прорвали около 50 мигрантов
Вчера во второй половине дня около 50 человек прорвались в Польшу в районе Старзына. В поисках нелегалов приняли участие 21 полицейский, а также военные и пограничники. Сотрудники полиции задержали 22 граждан Ирака.
Атака с камнями
После 20:00 по местному времени в районе Колонии Клюковиче мигранты при попытке силового прорыва границы начали бросать камни в полицейских. Один камень попал в шлем офицера, сила удара была настолько велика, что шлем раскололся.
Напомним, накануне белорусские военные пытались прорвать ограждение на границе с Польшей с помощью служебной машины, а мигранты применили в отношении польских служб слезоточивый газ, который получили от белорусских силовиков.