Белорусские силовики не дают мигрантам вернуться назад, - МВД Польши

Ситуация на польско-белорусской границе продолжает обостряться. Силовики Беларуси не дают возможности мигрантам вернуться в страну.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Польши.
Согласно данным полиции Польши, белорусские силовики постоянно следят за мигрантами, которых привели к пункту пропуска и не дают им возможности вернуться обратно в Беларусь.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что мигранты на польско-белорусской границе продолжают собираться у КПП "Кузница".
Согласно данным Минобороны Польши, до операции"Кузница" привлечен спецназ Беларуси.
Тем временем в Польше планируют начать строительство стены на границе уже в текущем году.