Белорусские правоохранители "перепутали" задержанного члена штаба Тихановской

В Беларуси отпустили ранее задержанную участницу кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Колесникову. Сотрудники правоохранительных органов сказали, что ее перепутали.

Об этом сообщает штаб экс-претендента на пост главы государства Виктора Бабарико, лидером которого является задержанная.

"Марию отпустили. Сотрудники сказали, что ее перепутали. Марию подвезли к месту ужина и извинились", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что участница кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской и глава штаба экс-претендента на пост главы государства Виктора Бабарико Мария Колесникова задержана.

Напомним, ранее в Минске задержали главу избирательного штаба Тихановской - Марию Мороз. Силовики задержали ее у офиса штаба, посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Это уже второе задержание Мороз за неделю.

Позже выяснилось, что Мороз находится в изоляторе и пробудет там как минимум до понедельника, поэтому президентские выборы она пропустит.

Кроме того, белорусские правоохранители вызвали двух представителей штаба оппозиционной кандидатки - Антона Сташевского и Олега Моисеева. Последний сейчас не выходит на связь.

Кроме того, накануне силовики задержали доверенное лицо Тихановской - Андрея Смоленчука и его жену Жанну Мякиш.