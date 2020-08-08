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Главу штаба Тихановской поместили в изолятор

Минск, Суббота 08 августа 2020 22:00
Главу штаба Тихановской поместили в изолятор
Фото: Мария Мороз слева (news.tut.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

Также в ГУБОПиК вызвали доверенное лицо Тихановской

Главу штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской - Марию Мороз - после задержания поместили в Центр изоляции нарушителей. Мороз задержали для участия в суде, поэтому она пробудет в изоляторе до понедельника.

Об этом заявила пресс-секретарь избирательного штаба Тихановской Анна Красулина, передает белорусское агентство TUT.by.

Также сегодня в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) вызвали представителя штаба Тихановской - Антона Сташевского. Сейчас его везут в Следственный комитет Беларуси.

Кроме того, с 15:00 не выходит на связь доверенное лицо оппонентки Лукашенко - Олег Моисеев. Его сегодня также вызвали в ГУБОПиК.

Красулина добавила, что у дома, где живет Тихановская, дежурит большое количество людей в штатском.

Напомним, Марию Мороз задержали сегодня у офиса штаба Тихановской. Неизвестные люди посадили Мороз в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Это уже второе задержание Мороз за последнюю неделю.

В прошлый раз Мороз отпустили через несколько часов после задержания; правоохранители провели с главой штаба Тихановской разъяснительную беседу.

К тому же в Минске задержали доверенное лицо Тихановской - Андрея Смоленчука, а также его жену Жанну Мякиш.

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