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В Беларуси задержали еще одного члена штаба главной соперницы Лукашенко

Беларусь, Минск, Пятница 07 августа 2020 23:32
В Беларуси задержали еще одного члена штаба главной соперницы Лукашенко
Фото: Светлана Тихановская (wikimedia by Serge Serebro)
Автор: Артур Родивилов

Андрей Смоленчук задержан сегодня вместе с супругой

В Минске задержали доверенное лицо оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Андрея Смоленчука и его супругу Жанну Мякиш, В воскресенье, 9 августа, он должен был работать на избирательном участке наблюдателем.

Об этом сообщает TUT.by.

Издание ссылается на пресс-секретаря Тихановской Анну Красулину. По ее словам, их задержали недалеко от выхода из офиса, причина задержания пока не известна. Сейчас задержанные находятся в РУВД Заводского района Минска.

Напомним, вчера была задержана глава избирательного штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской; Мария Мороз была задержана на выходе из посольства Литвы.

Через некоторое время ее отпустили, а Министерство внутренних дел Беларуси опровергло информацию о задержании и заявило, что Мороз забирали в отделение милиции для разъяснительной беседы.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. В ЦИК зарегистрировали 5 кандидатов, в том числе действующего президента Александра Лукашенко.

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