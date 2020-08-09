Білоруські правоохоронці "переплутали" затриманого члена штабу Тихановської

У Білорусі відпустили раніше затриману учасницю кампанії кандидата в президенти Світлани Тихановської Марію Колеснікову. Співробітники правоохоронних органів сказали, що її переплутали.

Про це повідомляє штаб екс-претендента на посаду глави держави Віктора Бабарика, лідером якого є затримана.

"Марію відпустили. Співробітники сказали, що її переплутали. Марію підвезли до місця вечері та вибачилися", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що учасниця кампанії кандидата в президенти Світлани Тихановської та глава штабу екс-претендента на посаду глави держави Віктора Бабарика Марія Колеснікова затримана.

Нагадаємо, раніше у Мінську затримали голову виборчого штабу Тіхановської - Марію Мороз. Силовики затримали її біля офісу штабу, посадили до мікроавтобуса та відвезли у невідомому напрямку. Це вже друге затримання Мороз за тиждень.

Пізніше з'ясувалося, що Мороз знаходиться в ізоляторі та пробуде там щонайменше до понеділка, тому президентські вибори вона пропустить.

Крім того, білоруські правоохоронці викликали двох представників штабу опозиційної кандидатки - Антона Сташевського та Олега Моїсеєва. Останній зараз не виходить на зв'язок.

Крім того, напередодні силовики затримали довірену особу Тіхановської - Андрія Смоленчука та його дружину Жанну Мякиш.