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Белорусские пограничники рассказали подробности задержания Колесниковой

Автор: Игорь Литвиненко

В Государственном пограничном комитете Беларуси рассказали подробности задержания оппозиционерки Марии Колесниковой на границе с Украиной. Она сейчас задержана пограничниками.

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Об этом сообщает TUT.BY.

В погранкомитете отметили, что Колесникова находилась в автомобиле с двумя другими членам координационного совета Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым.

"Завидев военнослужащего органов пограничной службы, авто резко ускорилось, создало угрозу жизни военнослужащего. И транспортное средство покинуло территорию Беларуси. При этом Колесникова оказалась вне транспортного средства, по видимому, ее из транспортного средства выпихнули, по крайней мере так это сейчас представляется, насколько могу судить я", - сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Он добавил, что Родненков и Кравцов выехали на территорию Украины. Колесникова задержана пограничниками.

Напомним, вчера в Беларуси заявили о похищении Колесниковой в центре Минска. При этом правоохранители опровергли информацию о ее задержании.

Утром 8 сентября представитель Госпогранкомитета заявил, что Колесникова, Кравцов и Родненков пересекли границу с Украиной.

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