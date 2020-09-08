ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Білоруські прикордонники розповіли подробиці затримання Колеснікової

Автор: Игорь Литвиненко

У Державному прикордонному комітеті Білорусі розповіли подробиці затримання опозиціонерки Марії Колеснікової на кордоні з Україною. Вона зараз затримана прикордонниками.

Популярні новини

Про це повідомляє TUT.BY.

У прикордонному комітеті відзначили, що Колеснікова перебувала в автомобілі з двома іншими членам координаційної ради Антоном Родненковим та Іваном Кравцовим.

"Побачивши військовослужбовця органів прикордонної служби, авто різко прискорилося, створило загрозу життю військовослужбовця. І транспортний засіб покинув територію Білорусі. При цьому Колеснікова опинилася поза транспортного засобу, мабуть, її з транспортного засобу випхали, принаймні так це зараз здається, наскільки я можу судити", - повідомив офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський.

Він додав, що Родненков і Кравцов виїхали на територію України. Колеснікова затримана прикордонниками.

Нагадаємо, вчора в Білорусі заявили про викраденні Колеснікової в центрі Мінська. При цьому правоохоронці спростували інформацію про її затримання.

Вранці 8 вересня представник Держприкордонкомітету заявив, що Колеснікова, Кравцов і Родненков перетнули кордон з Україною.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Білорусьоппозиция