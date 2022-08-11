"Белорусские партизаны помогают Украине": В ВСУ отреагировали на взрывы в Зябровке

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал ночные взрывы на белорусском военном аэродроме в Зябровке. Он упомянул партизанов и призвал доверять официальной информации Минобороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Белсат ".

Комментируя ситуацию в Зябровке, Игнат сказал, что украинские Вооруженные силы рассчитывают на поддержание белорусских партизан.

"Мы знаем, что они чрезвычайно добрые, умные и сообразительные люди, которые уже чрезвычайно хорошо помогают нашему государству, Вооруженным силам Украины. И мы лишь благодарим братский белорусский народ, который поможет Украине победить оккупантов и выгнать их с нашей земли. И с вашей тоже", - отметил он.

Тем не менее, заявил он, пока относительно ситуации в Зябровке следует доверять официальной информации Министерства обороны Украины, как и в случае с уничтожением российских самолетов в крымской Новофедоровке.