"Білоруські партизани допомагають Україні": У ЗСУ відреагували на вибухи в Зябрівці

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат прокоментував нічні вибухи на білоруському військовому аеродромі в Зябрівці. Він згадав партизанів і закликав довіряти офіційній інформації Міноборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Белсат ".

Коментуючи ситуацію в Зябрівці, Гнат сказав, що українські Збройні сили розраховують на підтримку білоруських партизанів.

"Ми знаємо, що вони надзвичайно добрі, розумні і кмітливі люди, які вже надзвичайно добре допомагають нашій державі, Збройним силам України. І ми лише дякуємо братньому білоруському народові, який допоможе Україні перемогти окупантів і вигнати їх з нашої землі. І з вашою теж", - зазначив він.

Проте, заявив він, поки щодо ситуації в Зябровці слід довіряти офіційній інформації Міністерства оборони України, як і у випадку з знищенням російських літаків у кримській Новофедорівці.