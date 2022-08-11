"Білоруські партизани допомагають Україні": У ЗСУ відреагували на вибухи в Зябрівці

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат прокоментував нічні вибухи на білоруському військовому аеродромі в Зябрівці. Він згадав партизанів і закликав довіряти офіційній інформації Міноборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белсат".
Коментуючи ситуацію в Зябрівці, Гнат сказав, що українські Збройні сили розраховують на підтримку білоруських партизанів.
"Ми знаємо, що вони надзвичайно добрі, розумні і кмітливі люди, які вже надзвичайно добре допомагають нашій державі, Збройним силам України. І ми лише дякуємо братньому білоруському народові, який допоможе Україні перемогти окупантів і вигнати їх з нашої землі. І з вашою теж", - зазначив він.
Проте, заявив він, поки щодо ситуації в Зябровці слід довіряти офіційній інформації Міністерства оборони України, як і у випадку з знищенням російських літаків у кримській Новофедорівці.
Нагадаємо, вночі до моніторингової групи "Беларускі Гаюн" надійшла інформація про вибухи і спалахи на аеродромі "Зябровка". За інформацією Генштабу ЗСУ, аеродром перейшов під повний контроль Росії в липні цього року.
У Міноборони Білорусі вже встигли відзвітувати щодо інциденту. Там пояснили вибухи в районі Зябровки "загорянням військової техніки".
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