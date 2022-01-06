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Белорусские десантники прибыли в Казахстан

Автор: Наталья Скороход

Белорусские миротворцы сил ОДКБ прибыли в Казахстан. Их доставили на пяти самолетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИР 24.

Белорусских миротворцев в Казахстан доставили на самолетах Ил-76 для урегулирования ситуации. В составе - рота витебских бойцов-десантников. Все они - военнослужащие-контрактники.

"На месте они окажут помощь в урегулировании ситуации", - заявляет телеканал.

Напомним, что Беларусь отправляет в Казахстан своих миротворцев. Об этот попросил президент Казахстана, чтоб подавить протесты.

Также сообщалось, что Россия отправила в Казахстан своих военных. Они воевали против Украины и оккупировали Крым.

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