Беларусь отправила в Казахстан своих "миротворцев"

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин объявил об отправке белорусских военных в Казахстан. Они по просьбе президента Казахстана помогут властям подавить массовые протесты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси .

По словам Хренина, в Казахстан уже вылетела подготовленная "миротворческая" рота из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций. Все военные служат по контракту. Перед отправкой подразделение прошло комплекс учений.

"По результатам разговора с министром обороны Казахстана, что произошло, мы видим их полную решимость к наведению порядка и недопущения нарушения конституционного строя. Мы готовы оказать им всю возможную помощь в рамках взятых на нас обязательств", - заявил Хренин.